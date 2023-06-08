В Роспотребнадзоре назвали число регионов, где продавали смертельный сидр

Пивной напиток «Мистер сидр», который привел к массовым смертям в России, продавался в 17 регионах страны. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Речь идет об Астраханской, Курганской, Владимировской, Рязанской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Самарской и Нижегородской областях, Республиках Удмуртии, Крым, Мордовия, Чувашия, Коми, Марий Эл и Башкортостан и Пермском крае. На данный момент на их территории изъяли 71,4 тысячу литров "Мистера сидра".

Напиток производился в Самарской области.

На сегодняшний день от него пострадали более ста человек, 30 из них — скончались.