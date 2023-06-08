В Роспотребнадзоре назвали число регионов, где продавали смертельный сидр
Пивной напиток «Мистер сидр», который привел к массовым смертям в России, продавался в 17 регионах страны. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Речь идет об Астраханской, Курганской, Владимировской, Рязанской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Самарской и Нижегородской областях, Республиках Удмуртии, Крым, Мордовия, Чувашия, Коми, Марий Эл и Башкортостан и Пермском крае. На данный момент на их территории изъяли 71,4 тысячу литров "Мистера сидра".
Напиток производился в Самарской области.
На сегодняшний день от него пострадали более ста человек, 30 из них — скончались.
На этом фоне Роспотребнадзор призвал россиян быть бдительными при покупке слабоалкогольных напитков и немедленно сообщать о случаях реализации «Мистера сидра» в территориальные органы ведомства.
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