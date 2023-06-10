Какие штрафы грозят туристам у Черного моря

Мнения жители российских городов у Черного моря резко разделились. Хотя саму проблему полуголых туристов признают актуальной. Дело в том, что с 1 августа этого году в Абхазии в 20 раз вырастет штраф за нахождение в общественных местах в купальниках или плавательных шортах.

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В таком виде можно появляться только на пляжах или в местах, отведенных для купания. С августа за нарушение этого правила придется заплатить шесть тысяч рублей вместо нынешних 300. В Краснодарском крае таких штрафов нет. Хотя местные жители, конечно, не в восторге от верениц курортников, дефилирующих по улицам в полуобнаженном виде. И летом соцсети полны гневных комментариев на этот счет.

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Абхазская инициатива вызвала дискуссию среди кубанцев. Корреспонденты "РГ" узнали мнение некоторых из них.

Плохо воспитан - плати

Анна Невзорова, депутат Законодательного собрания Краснодарского края:

- Это не новая практика. Во многих городах-курортах во всем мире действуют штрафы за ношение купальных костюмов вне пляжей. Я уж не говорю, что должно быть элементарное воспитание. И если его не хватает, то включаются административные меры.

Да, считаю, что у нас слишком мягкое наказание и его необходимо усилить. Жители Сочи любят свой город. И если рядом с ними в кафе или в магазине появляется человек в купальнике прямо с пляжа, это неуважение к остальным.

Юлия Набережная, член градостроительного и экологического совета при главе Сочи:

- Это очень правильная инициатива, нужно уважать традиции местных жителей. Существует дресс-код, и культурный человек не пойдет в купальнике по улице даже в жару, это элементарный этикет.

Кавказ, например, не место для дефилирования в бикини. Там традиции сильны. Считаю, что в Сочи тоже можно регулировать неприемлемое поведение туристов, что вовсе не ущемит их право на отдых. Все-таки у нас международный курорт.

Штраф только навредит!

Наталья Косьмина, председатель правления Ассоциации "Российский союз туриндустрии - Юг":

- Конечно, в общественном месте нужно появляться в достойном виде. После пляжа легко надеть шорты с майкой. Я уважаю решение, принятое в Абхазии.

Вопрос в том, как такие ограничения скажутся на потоке туристов? Не снизит ли это приток отдыхающих? Готовы ли будут приезжие мириться со строгими ограничениями? Например, даже в ОАЭ, арабской стране, нет штрафов за подобное поведение. Видеть девушек в топах и шортах, из-за под которых видны ягодицы, нонсенс, и раньше там делали замечание. А сейчас закрывают глаза, потому что делают ставку на развитие туризма и заинтересованы в турпотоке.

Елена Крюкова, туристка из Нижнего Новгорода:

- Выходя с пляжа, нужно переодеться или хотя бы накинуть парео, чтобы выглядеть цивилизованно и прилично. Я за такие правила.

О стоит ли вводить абхазские штрафы в России? Наверное, пока смысла нет. Летом мы обычно отдыхаем в Анапе и Сочи, и я заметила, что, в целом, туристы одеваются подобающе.

Елена Зайкова, предприниматель из Анапы:

- Я всю жизнь живу на курорте, где особая атмосфера. Безусловно, в Анапе люди одеваются иначе, чем в Москве. Ведь сюда они приезжают отдохнуть, поэтому чувствуют себя более свободно и расслабленно.

И в этом нет ничего предосудительного. А то ведь можно договориться до того, чтобы шлепанцы и майки на улицах запретить и длину шорт определять. Думаю, этого не стоит делать. Об абхазской инициативе наслышана и, скажу честно, не поддерживаю ее.

Понятно, Абхазия - кавказская республика со своими обычаями и культурой. Здесь потрясающие пляжи, но по известным причинам они долгое время пустовали. Сейчас туристы возвращаются, чему, уверена, очень рады местные жители. Подобные запреты, а тем более штрафы, могут их просто отпугнуть. Зачем это делать? Невозможно на курорте соблюдать пуританские традиции.

Тысяча или арест за обнаженку

В России как мелкое хулиганство расценивается появление в общественных местах - хоть на пляже, хоть за его пределами - в обнаженном виде.