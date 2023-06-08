$82.09+0.6388.04+0.87

Валентина Лисица прокомментировала отмену концерта в Италии

Российская пианистка Валентина Лисица прокомментировала отмену своего концерта в итальянском городе Леричи. Об этом сообщает РИА «Новости».

Валентина Лисица прокомментировала отмену концерта в Италии
© РИА Новости

«Все как обычно. Под "давлением" анонимных активистов власти города, в данном случае из офиса мэра, требуют, чтобы я "осудила", отмежевалась, выступила против и так далее. В случае моего отказа приказывают директору фестиваля отменить концерт», – заявила она.

Лисица также добавила, что к ней обратились из администрации мэра Леричи с просьбой выступить с осуждением СВО, однако пианистка ответила отказом.

«Раньше писала в ответ, немного троллила, осуждая агрессии США, гражданкой коих еще являюсь. А теперь просто надоело», – рассказала она.

Ранее стало известно об отмене концерта Валентины Лисицы в Леричи. Выступление должно было пройти 22 июля в рамках музыкального фестиваля.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители