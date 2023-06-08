Валентина Лисица прокомментировала отмену концерта в Италии
Российская пианистка Валентина Лисица прокомментировала отмену своего концерта в итальянском городе Леричи. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Все как обычно. Под "давлением" анонимных активистов власти города, в данном случае из офиса мэра, требуют, чтобы я "осудила", отмежевалась, выступила против и так далее. В случае моего отказа приказывают директору фестиваля отменить концерт», – заявила она.
Лисица также добавила, что к ней обратились из администрации мэра Леричи с просьбой выступить с осуждением СВО, однако пианистка ответила отказом.
«Раньше писала в ответ, немного троллила, осуждая агрессии США, гражданкой коих еще являюсь. А теперь просто надоело», – рассказала она.
Ранее стало известно об отмене концерта Валентины Лисицы в Леричи. Выступление должно было пройти 22 июля в рамках музыкального фестиваля.
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