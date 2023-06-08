Валентина Лисица прокомментировала отмену концерта в Италии

«Все как обычно. Под "давлением" анонимных активистов власти города, в данном случае из офиса мэра, требуют, чтобы я "осудила", отмежевалась, выступила против и так далее. В случае моего отказа приказывают директору фестиваля отменить концерт», – заявила она.