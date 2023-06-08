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Российские шахтеры устроили забастовку после сообщения о массовых увольнениях

В России решили закрыть единственное в стране месторождение изумрудов — «Мариинский прииск» на Урале. Шахтеров предупредили о грядущих массовых сокращениях, после чего работники устроили забастовку, сообщает E1.ru.

Российские шахтеры устроили забастовку после сообщения о массовых увольнениях
© Lenta.ru

По словам работников, ссылаясь на убыточность предприятия, руководство планирует уволить всю подземную группу — около 180 человек.

«Семьи работников сейчас ходят в неизвестности. Люди набрали ипотек и кредитов», — рассказал один из шахтеров.

Издание отмечает, что предприятие продолжит функционировать, перейдя на открытую добычу.

В то же время компания заявила, что не издавала приказ об увольнениях, однако признала, что сейчас предприятие сконцентрировано на сокращении чистого убытка и повышении финансовой устойчивости. В связи с финансовыми проблемами компания планирует перейти на менее затратные и более современные способы добычи и переработки сырья.

«Никто из сотрудников не будет отправлен на улицу и не останется без источника дохода (конечно, при условии его личной заинтересованности в продолжении трудовой деятельности)», — заверила компания, добавив, что будет пресекать попытки саботажа производственной деятельности.

Руководитель департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов и глава Малышевского городского округа Мария Рубцова заявили, что массово увольнять работников шахты не планируется. Тем не менее в настоящее время власти «сконцентрировали усилия на проектах трудоустройства работников» предприятия и говорят о необходимости обеспечить занятость всех специалистов.

Работники прииска ранее устраивали забастовку в сентябре 2021 года, когда руководство уволило одного из шахтеров. Работники спустились под землю и отказывались подниматься, пока не получат зарплату, которая, по их словам, задерживалась больше месяца, и пока уволенного работника не восстановят.

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