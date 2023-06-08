Последствия разрушения плотины Каховской ГЭС для сельского хозяйства близлежащих территорий пока оценить в полной мере не представляется возможным - на данный момент слишком много неясного. Пока можно лишь констатировать, что это все-таки проблема локального характера - пострадают местные фермеры, вклад агропродукции в мировое производство незначителен, считают эксперты, опрошенные "РГ".

Для урожая зерна на подтопленных территориях в этом году критических последствий пока не предвидится, считает генеральный директор аналитической компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко. Во-первых, зона подтопления не такая уж большая с точки зрения зернового или масличного производства. Во-вторых, неизвестно, сколько на самом еле было посеяно на этих территориях. Но затопило земли населенных пунктов и вряд ли там много было посевов зерна, говорит Петриченко. Кроме того, зерновые и масличные не являются культурами, зависимыми от орошения. Поэтому возможный дефицит воды от прорыва плотины в местности, куда подавалась вода с ГЭС, и там не повлияет на урожай зерна. Но, если не удастся купировать последствия этого прорыва, в перспективе нескольких лет это может привести к развитию засушливых явлений (появление солончаков и т.д.) и тогда это действительно станет проблемой для значительной территории, считает эксперт.

Директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов отмечает, что глубину последствий в полной мере можно будет оценить спустя неделю-две. Но уже сейчас можно однозначно сказать, что на затопленных территориях уже точно не будет никакого урожая, и на 2-3 года об урожаях здесь можно забыть. Плюс к этому нарушится водоснабжение орошаемых территорий. Украинская сторона оценивала площадь, пострадавшую от подрыва дамбы, в 400 тыс. га. Но сколько там посевов на самом деле, непонятно.