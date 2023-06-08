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Россиянин спасал зайцев в стиле деда Мазая и попал на видео

В Якутии пенсионер спасал застрявших на островках зайцев в стиле персонажа стихотворения Николая Некрасова «Дед Мазай и зайцы» и попал на видео. Кадры публикует сообщество «Новости Якутии и Якутска» в социальной сети «ВКонтакте».

Россиянин спасал зайцев в стиле деда Мазая и попал на видео
© РИА Новости

На публикуемых кадрах видно, что мужчина плавает по реке между островов, на которых остались не успевшие перебраться на берег зайцы, часть из которых еще не успела сменить окрас после зимы. Пенсионер аккуратно переносит животных в лодку и заворачивает в одеяло, после чего выпускает на берег.

Из подписи к видео следует, что оно было снято в Усть-Янском районе Якутии, в селе Хайыр на реке Омолой. Авторы видео отметили сходство россиянина с персонажем Некрасова и прозвали мужчину «якутский дед Мазай».

Год назад жители этого региона также спасали оказавшихся на затопляемых островах зайцев. Спасение попавших в беду животных сняли на видео.

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