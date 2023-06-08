В Подмосковье установили ежегодную выплату школьникам из многодетных семей

"Проектом закона <...> предлагается установить с 1 августа 2023 года ежегодную денежную выплату многодетной семье. Право на ежегодную денежную выплату многодетной семье имеет один из родителей (законных представителей) детей, обучающихся в государственных образовательных организациях Московской области или муниципальных образовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, из многодетных семей, со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в Московской области", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.