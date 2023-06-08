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В Подмосковье установили ежегодную выплату школьникам из многодетных семей

Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг установили ежегодную выплату для детей школьного возраста из многодетных семей, проживающих в семьях с низким уровнем доходов. Предполагаемый размер выплаты составит 7 тыс. рублей на каждого ребенка.

В Подмосковье установили ежегодную выплату школьникам из многодетных семей
© ТАСС

"Проектом закона <...> предлагается установить с 1 августа 2023 года ежегодную денежную выплату многодетной семье. Право на ежегодную денежную выплату многодетной семье имеет один из родителей (законных представителей) детей, обучающихся в государственных образовательных организациях Московской области или муниципальных образовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, из многодетных семей, со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в Московской области", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Отмечается, что предполагаемый размер выплаты составит 7 тыс. рублей на каждого ребенка.

"Выплата будет предоставляться на каждого ребенка в многодетной семье, в период пока он учится в школе. Эту меру поддержки смогут получить порядка 20 тыс. детей. На эти цели из бюджета Московской области будет выделено 140 млн рублей", - добавил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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