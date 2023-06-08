Мособлдума назначила проведение выборов губернатора Подмосковья на 10 сентября
Депутаты Мособлдумы приняли постановление о назначении выборов губернатора Подмосковья на 10 сентября. Соответствующее решение принято в ходе заседания регионального парламента.
«Назначить выборы губернатора Московской области на 10 сентября 2023 года», - говорится в постановлении.
Согласно документу, постановление должно быть опубликовано не позднее чем через пять дней со дня его принятия. Контроль за исполнением постановления возложен на председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова.
«Теперь Подмосковье входит в активную фазу избирательной кампании. Непосредственное выдвижение кандидатов на пост губернатора начнется после официального опубликования решения о назначении выборов», - отметил Брынцалов.
Как уточнили в пресс-центре регионального парламента, в течение 20 дней после опубликования постановления кандидат должен представить в избирательную комиссию Московской области решение партии о его выдвижении. Кандидату необходимо будет предоставить ряд документов, а также пройти муниципальный фильтр - собрать 90 подписей муниципальных депутатов.
«В Подмосковье будет впервые применяться система дистанционного электронного голосования. Важно, что такая форма также не отменяет бумажных бюллетеней. Она будет удобна и комфортна для граждан, которые по тем или иным причинам не смогут лично посетить избирательный участок. Как показала апробация такой формы в некоторых регионах, эта система налажена и надежно защищена», - пояснил спикер Мособлдумы.
Срок полномочий действующего губернатора Московской области Андрея Воробьева истекает в 2023 году. Ранее «Известия» сообщили, что президент России Владимир Путин 1 июня поддержал намерение Воробьева участвовать в новых выборах.