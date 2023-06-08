Мособлдума назначила проведение выборов губернатора Подмосковья на 10 сентября

«В Подмосковье будет впервые применяться система дистанционного электронного голосования. Важно, что такая форма также не отменяет бумажных бюллетеней. Она будет удобна и комфортна для граждан, которые по тем или иным причинам не смогут лично посетить избирательный участок. Как показала апробация такой формы в некоторых регионах, эта система налажена и надежно защищена», - пояснил спикер Мособлдумы.