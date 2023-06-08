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Застрявшие в Магадане иностранцы вылетели в США

Застрявшие в Магадане из-за поломки самолета иностранцы вылетели в США. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Застрявшие в Магадане иностранцы вылетели в США
© Ross Parmly / Unsplash

Отмечается, что прибывший в российский регион резервный борт авиакомпании Air India вылетел из страны в четверг, 8 июня, в 02:27 (мск). В настоящее время пассажирский лайнер продолжает путь в Сан-Франциско.

Ранее 6 июня самолет авиаперевозчика Air India, летевший из Индии в США, резко сменил курс и экстренно сел в России. Во время полета в воздушном пространстве Якутии капитан воздушного судна доложил о срабатывании индикации неисправности правого двигателя. В результате пилотам пришлось приземлиться в Магадане.

Позже стало известно, что прибывших из Дели пассажиров расселили в спортзале местной школы. Уточняется, что ночь в учебном заведении, Доме культуры и общежитии медицинского колледжа провели около 250 человек.

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