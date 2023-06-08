Путин поздравил социальных работников с профессиональным праздником

"Вы посвятили себя благородному, милосердному призванию, требующему от человека не только глубоких профессиональных знаний, но и особых личных качеств, чуткости и тепла, - подчеркнул президент. - Ведь к вам обращаются те, кто находится в сложной жизненной ситуации и остро нуждается в поддержке. Это пенсионеры и инвалиды, малообеспеченные семьи и дети, оставшиеся без попечения родителей. Они видят в вас надежных помощников, душевных и по-настоящему близких людей".