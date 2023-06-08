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Море на популярном курорте России окрасилось в ядовито-зеленый цвет

Море в Анапе окрасилось в ядовито-зеленый цвет. Об этом пишут «Известия».

По данным издания, причиной изменения цвета воды в Черном море стало цветение кладофоры (вид водорослей, который оккупирует популярный российский курорт в летний период).

Отмечается, что обычно сезон цветения растения начинается в июле. Однако в 2023 году море приобрело характерный зеленый оттенок на десятки метров уже в июне. Специалисты уверены, что такой резкий рост водорослей вызван повышением температуры воды.

Между тем изменение цвета моря не пугает отдыхающих в Анапе туристов. Они продолжают в нем купаться.

Ранее в июне в Анапе произошло нашествие тысяч медуз. Отдыхающие на популярном российском курорте туристы отмечают, что ядовитые существа буквально заполонили пляж Большой Утриш. По словам туристов, из-за их огромного количества вода в море больше напоминает кисель.

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