В России рассмотрят запрет на утилизацию одежды в общих мусорных баках

Российский экологический оператор (РЭО) предложил Минприроды запретить россиянам выбрасывать старую одежду в общий мусорный контейнер. Об этом рассказали «Известия».

По задумке РЭО, россияне должны сдавать одежду в специальные боксы и фандоматы - автоматы, принимающие вещи на переработку и предлагающие небольшое денежное вознаграждение (либо баллы или чеки). Установить такие автоматы предлагается в торговых сетях, продающих одежду и обувь.

Благодаря такому решению в России появится возможность перерабатывать текстиль. В РЭО подчеркнули, что сейчас одежда и обувь попадают на мусорные полигоны, их невозможно отобрать из общего потока мусора и направить на переработку.

В РЭО подчеркнули, что делают ставку на систему поощрений для сдающих одежду, а не на наказания для нарушителей.

В Минприроды «Известиям» рассказали, что какие-либо ограничения на выброс мусора можно будет вводить только после того, как будет организован беспрепятственный доступ к инфраструктуре по сбору текстиля.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что сейчас в мире производят вдвое больше одежды, чем в 2020 году, - около 62 миллионов тонн текстиля, а к 2030-му объем производства составит 102 миллиона тонн.

В России ежегодно образуется примерна два миллиона тонн текстильных отходов, десять процентов из них должны отправляться на переработку.