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В России хотят уменьшить срок отключения горячей воды

Сроки отключения горячей воды в период летних ремонтных работ должны быть уменьшены. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

В России хотят уменьшить срок отключения горячей воды
© РИА Новости

«Горячая вода в Москве должна отключаться не больше, чем на три дня! На дворе 2023 год, но до сих пор в большинстве районов Москвы, не говоря о других городах, горячую воду отключают на 10 дней... Убежден, что современные технологии позволяют за три дня провести ежегодный ремонт и профилактику систем водоснабжения в конкретном доме или районе. Предлагаю не откладывая, уже этим летом, обязать коммунальные службы не отключать горячую воду больше чем на три дня», – заявил депутат в интервью РИА Новости.

Чернышов считает, что трехдневный срок отключения должен со временем быть установлен по всей России.

Ранее «СП» писала о том, что в РФ призывают возобновить внеплановые проверки производителей пива.

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