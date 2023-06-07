Главред телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала в своем Telegram-канале на освобождение из белорусской тюрьмы россиянки Софьи Сапеги.

Симоньян отметила, что в целом положительно расценивает решение президента Белоруссии Александра Лукашенко о помиловании Софьи.

«То, что Сапегу помиловали, на мой вкус, скорее хорошо, чем плохо», - пояснила главред.

По ее мнению, незрелую молодежь, совершившую ошибки, следует вразумлять. Она добавила, что «заблудшие овцы - они и есть заблудшие овцы».

Вместе с тем, заметила Симоньян, вызывает удивление тот факт, что молодую девушку встречала делегация высокопоставленных чиновников.

Редактор уточнила, что так масштабно не встречали и не встречают даже солдат, вернувшихся из украинского плена. Кроме того, добавила она, мало кто из героев спецоперации, пожарных, многодетных матерей удостоился рукопожатия от губернаторов.

Симоньян резюмировала, что не понимает, по какой причине Сапегу ждала столь торжественная встреча.

Напомним, что Софья Сапега была задержана в Минске в мае 2021 года. Ее приговорили к шести годам колонии по обвинению в угрозах силовикам. В июне 2023 года Лукашенко подписал указ о помиловании россиянки.