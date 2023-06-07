Ушел из жизни актер театра и кино Юрий Клипп

После продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный артист России , актер театра и кино Юрий Клипп . Об этом сообщается в официальной группе ярославского театра-студии «Балаган» в «ВКонтакте».

«Печальное известие пришло в наш дом. Сегодня после продолжительной болезни скончался режиссер и педагог, актер Ярославского ТЮЗа, заслуженный артист России Юрий Аркадьевич Клипп. Юрий Аркадьевич вел студии в нашем театре в течение нескольких лет. Выпускники пополняли состав нашего театра», — гласит сообщение.

Отмечается, что на сцене ярославского театра по-прежнему показывают постановки умершего артиста. Информацию о дате и месте прощания с актером в театре пообещали опубликовать позднее.

Юрий Клипп в 1968 году окончил ГИТИС имени Луначарского, после этого сменил несколько театров в разных регионах России и других странах: актер выходил на сцену в Талинне, Львове, Тамбове и Новгороде. Актер впервые снялся в кино в 1978 году в научно-фантастической драме Бориса Ивченко «Под созвездием Близнецов».