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Актер Юрий Клипп скончался после продолжительной болезни

После продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный артист России, актер театра и кино Юрий Клипп. Об этом сообщается в официальной группе ярославского театра-студии «Балаган» в «ВКонтакте».

Ушел из жизни актер театра и кино Юрий Клипп
© Газета.Ru

«Печальное известие пришло в наш дом. Сегодня после продолжительной болезни скончался режиссер и педагог, актер Ярославского ТЮЗа, заслуженный артист России Юрий Аркадьевич Клипп. Юрий Аркадьевич вел студии в нашем театре в течение нескольких лет. Выпускники пополняли состав нашего театра», — гласит сообщение.

Отмечается, что на сцене ярославского театра по-прежнему показывают постановки умершего артиста. Информацию о дате и месте прощания с актером в театре пообещали опубликовать позднее.

Юрий Клипп в 1968 году окончил ГИТИС имени Луначарского, после этого сменил несколько театров в разных регионах России и других странах: актер выходил на сцену в Талинне, Львове, Тамбове и Новгороде. Актер впервые снялся в кино в 1978 году в научно-фантастической драме Бориса Ивченко «Под созвездием Близнецов».

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