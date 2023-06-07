В российском поселке появился памятник Екатерине II с ошибкой

В Нижегородской области установили памятник Екатерине II с ошибкой. Внимание на происходящее в российском регионе обратили в Telegram-канале «Подъем».

Бюст установили в поселке Васильсурск Воротынского района в честь его 500-летия. Императрица была в населенном пункте проездом в 1767 году, когда путешествовала по Волге.

При оформлении бюста была допущена ошибка — надпись на памятнике гласит «Екатерина II Великая, империатрица Всероссийская». В администрации Воротынского городского округа изданию сообщили, что официально монумент еще до конца не готов. Ее представитель заверил, что недочет будет исправлен в течение двух месяцев, к официальному открытию бюста.

«Акт выполненных работ точно еще не подписан. Все исправят. Празднование у нас 17 августа. Вот 17 августа все будет официально, а все, что сейчас – считайте, что за строительным забором еще пока», — заявили в администрации Воротынского округа.