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Поплавская призвала запретить украинской певице въезд в Россию за оскорбления Костомарова

Актриса Яна Поплавская отреагировала на резкие высказывания Марии Максаковой* (признана иноагентом в РФ) об олимпийском чемпионе Романе Костомарове. Она отметила, что украинской оперной певице следует запретить въезд в Россию. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее Максакова предположила, что российские врачи не смогут предоставить Костомарову приличные протезы. По ее мнению, спортсмену вручат «березовые пеньки и дощечку с колесиками».

Поплавская отметила, что необходимо запретить певице въезд в Россию на фоне ее чудовищных высказываний.

Названы сроки протезирования Костомарова

Кроме того, добавила она, следует «никогда не отдавать [Максаковой] детей, оставшихся на территории России».

Напомним, что Максакова работала в России в 2000-2017 годах. В 2017 году она покинула страну и поселилась на Украине.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

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