Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили после учений

Крымский мост открыли для транспорта после антитеррористических учений. Об это сообщили в пресс-службе эксплуатирующей организации Упрдор «Тамань», передает «Интерфакс».

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По словам министра транспорта Крыма Николая Лукашенко, которого цитирует агентство РИА Новости, учения длились примерно полчаса.

Утром 8 июня министр сообщал о перекрытии движения по Крымскому мосту. Он уточнял, что движение будет восстановлено сразу после окончания учений.

24 мая советник главы Крыма Олег Крючков заявлял о плановых учениях, в связи с которыми мост перекрывался.

5 июня глава Минтранса Виталий Савельев заявлял, что железнодорожные пути Крымского моста планируется привести в нормативное состояние до 1 июля.