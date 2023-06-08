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Крымский мост открыли после антитеррористических учений

Крымский мост открыли для транспорта после антитеррористических учений. Об это сообщили в пресс-службе эксплуатирующей организации Упрдор «Тамань», передает «Интерфакс».

Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили после учений
© Телеграм-канал«Марат Хуснуллин»

По словам министра транспорта Крыма Николая Лукашенко, которого цитирует агентство РИА Новости, учения длились примерно полчаса.

Утром 8 июня министр сообщал о перекрытии движения по Крымскому мосту. Он уточнял, что движение будет восстановлено сразу после окончания учений.

24 мая советник главы Крыма Олег Крючков заявлял о плановых учениях, в связи с которыми мост перекрывался.

5 июня глава Минтранса Виталий Савельев заявлял, что железнодорожные пути Крымского моста планируется привести в нормативное состояние до 1 июля.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин также говорил о том, что грузовики, в том числе пустые, пока не будут допущены к движению по Крымскому мосту по соображениям безопасности.

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