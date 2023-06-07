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«Бьются все рекорды»: синоптик объяснил причину аномальной жары в Сибири

Аномальная жара под 40 градусов и выше, которая сейчас фиксируется в Сибири, связана с приходом горячего воздуха из Казахстана, заявил в беседе с NEWS.ru руководитель прогностического центра METEO Александр Шувалов. По его словам, этот процесс синоптики предсказывали уже давно, и ничего сверхъестественного в нем нет.

Синоптик объяснил причину аномальной жары в Сибири
© РИА Новости

Жару под 40 градусов ждали и было видно, что так происходит вынос тепла. Уже в Новосибирске три дня подряд бьются все рекорды по суточной температуре. Этот процесс связан с выносом горячего воздуха из Казахстана, он хорошо читался на прогностических картах, поэтому ничего неожиданного для синоптиков в этом процессе нет, — отметил Шувалов.

При этом он подчеркнул, что уже сейчас в ряде городов идет постепенное снижение температуры в ряде городов, например, в Омске. По словам прогнозиста, в Новосибирске, Кемеровской области и Барнауле со дня на день также пройдут грозы и начнутся похолодания.

Ранее заслуженный спасатель России Александр Гофштейн посоветовал жителям городов в жаркую погоду оставаться в тени, не сидеть долго на солнце, а также избегать длительного пребывания в общественном транспорте. По словам специалиста, в городах жара ощущается сильнее, чем на открытом пространстве, за день дома и асфальт раскаляются и не успевают остыть за ночь.

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