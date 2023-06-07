Актер Баринов высказался о русофобии Кикабидзе в конце его жизни
Народный артист России Валерий Баринов предположил, с чем связана позиция его коллеги из Грузии Вахтанга Кикабидзе, который в последние годы жизни стал выступать против России.
В беседе с aif.ru Баринов напомнил, что в России к Кикабидзе всегда относились хорошо и считали кумиром. Да и сам артист признавался в любви к соседней стране.
«Он говорил, что любил всех русских. А потом вдруг возненавидел? Я был в шоке, когда потом он сказал, что ненавидел русских…
Осуждать я его не хочу – Бог ему судья за такие слова», — цитирует актера Общественная служба новостей.
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