Иностранцев в российских вузах становится больше

По данным Минобрнауки России, 1 октября 2022 года в российских вузах (по всем уровням образования) обучались более 362 тысяч иностранцев. Годом ранее общая численность иностранных студентов составляла около 347 тысяч человек. Наибольшее число студентов в наших вузах из Египта, Китая, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Беларуси.

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"За последние три года иностранных студентов, обучающихся в Университете МИСИС по правительственной квоте, стало больше на 50 процентов. Это несмотря на объективные сложности, связанные с международной академической мобильностью, - рассказывает Александр Волков, проректор по образованию НИТУ МИСИС.

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По его словам, такая же картина и в других крупных вузах. В 2021 году правительственная квота составляла около 18 тысяч мест. Поэтому заявленная на 2023 год цифра в 30 тысяч, говорит о том, что вузы настроены оптимистично и ожидают роста числа иностранных студентов. Например, в НИТУ МИСИС количество квот позволяет принять на обучение всех иностранцев, которые хотят учиться в университете. Ксения Ничеухина, директор Центра международного образования управления по международным связям НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург рассказывает, что российская высшая школа сегодня открывает для себя студентов из Юго-Восточной Азии. Они заинтересованы в получении качественного образования, мотивированы и трудолюбивы. У них хорошо с английским языком, эти студенты могут поступить на наши англоязычные программы. Например, студенты из Индии сосредоточены на получении российского медицинского образования, но менеджмент, международный бизнес, ИТ, гуманитарные науки также вызывают у них интерес.

Хороший спрос на российское образование у китайских студентов. По словам представителей вузов, по уровню обучающихся это очень сильный набор. "В прошлом году были заключены соглашения на организацию сетевых магистерских программ с вузами Китайской Народной Республики. Подписан меморандум о взаимопонимании с Яньшанским университетом по подготовке кадров и организации научных стажировок по таким направлениям, как материаловедение, квантовые технологии и ИТ. Поэтому мы рассчитываем, что количество студентов из КНР будет постепенно увеличиваться", - говорит Александр Волков.

По данным Минобрнауки России, на конец 2022 года в российских образовательных организациях (по всем формам обучения), в том числе в зарубежных филиалах российских вузов и совместных образовательных организациях, обучались более 32,5 тысячи граждан КНР. Интересно, что в китайских университетах обучается 6,48 тысячи студентов из России.

"Распределение китайских, как и других иностранных, студентов неравномерно. Это зависит от традиций вуза, международных связей, экономических и даже языковых особенностей, поскольку традиционно популярное направление обучения для китайских студентов - филология и лингвистика. По количеству китайские студенты уступают только обучающимся из стран ближнего зарубежья и Средней Азии", - говорит Александра Умнова, директор центра молодежной политики ПГНИУ, член президиума Студенческого координационного совета РФ, член экспертного совета молодежного парламента при Госдуме РФ.

Молодежь едет учиться в нашу страну по многим причинам. Для студента, принимающего решение получать образование в другой стране, важны все нюансы: содержание программы, качество образовательной инфраструктуры, возможности трудоустройства в стране, визовая поддержка, получение медицинской страховки, условия проживания в общежитии, особенности климата.

В России огромный выбор университетов. По данным StudyinRussia, у нас действует 741 университет. В мировой рейтинг университетов QS-2020 вошли 28 российских вузов.

Для многих Россия - это схожая культурная среда, здесь проще адаптироваться. Иностранные студенты едут за экспертизой российского образования в определенных отраслях экономики. Например, студенты из Ирака часто изучают в России нефтегазовый бизнес, китайские студенты - филологию и лингвистику, индийские студенты - медицину.

Российские вузы содействуют социальной адаптации иностранных студентов

В России возможно получить полную стипендию, бесплатное качественное образование. Для многих это решающий фактор при выборе страны и университета. Стоимость жизни в России также ниже.

"Ведущие университеты России сейчас предоставляют возможность освоить образовательные программы бакалавриата или магистратуры на английском языке, и количество таких англоязычных программ с каждым годом увеличивается. Для иностранцев это является дополнительным фактором в пользу выбора обучения в России", - говорит Ксения Ничеухина.

Российские вузы содействуют не только социальной адаптации студентов, но и решают вопросы их проживания и трудоустройства. За последние годы заметно улучшились социально-бытовые условия проживания студентов. Очень распространен институт кураторства. Нередко иностранные студенты, особенно испытывающие языковые трудности, отмечают ценность индивидуального подхода и готовность российских преподавателей оказать дополнительную поддержку в изучении дисциплин.

"Несмотря на негативные трансформации российского образования в 1990-е годы, нам удалось сохранить и приумножить традиции советской высшей школы, известной миру своей фундаментальностью и глубиной", - говорит Маргарита Васюнина, профессор, руководитель Департамента общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ.

Конечно, есть и сложности обучения в России. Сейчас это проблемы с переводом денег, высокая стоимость авиаперелетов. Многие находят выход, но в основном это все еще проблема. Некоторые абитуриенты удивлены количеством документов, которые им нужно заполнить и предоставить в процессе поступления.

Вызывают сложности разные инструменты вхождения в систему высшего образования. Российские студенты сдают ЕГЭ, иностранные, поступающие по квоте, - не сдают. Вместе с разницей в школьном образовании это создает некоторый культурный разрыв.