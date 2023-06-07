Россияне смогут получать электронные подписи за рубежом

Россияне, которые находятся за границей, смогут получать электронную подпись до 2023 года, чтобы участвовать в судебных процессах продавать недвижимость и оформлять кредиты. Об этом заявил генеральный директор «РТ-Проектные технологии» Олег Менжинский.

Сперва получить электронную подпись можно будет в Белоруссии, а в ближайшей перспективе появится еще около девяти стран, передает слова Олега Менжинского газета «Известия». По словам гендиректора, получить такую подпись можно в российских посольствах за рубежом.

Также планируется, что электронные подписи смогут получать и граждане указанных стран, а не только для россиян. «В случае успешной реализации мероприятия министерство оценит возможность распространения такого механизма и на другие иностранные государства», — добавил Менжинский.