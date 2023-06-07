Названа самая популярная цифровая книга в России

«Война и мир» Льва Толстого заняла первое место в рейтинге самых популярных цифровых книг, пишут «Известия» со ссылкой на сервис цифровых книг «Литрес». Отмечается, что книгу скачали более 74 тысяч раз. На втором месте в рейтинге оказалась книга Федора Достоевского «Преступление и наказание», которую скачали 64 тысяч раз.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в России цены на книги выросли на 15–20%. Ожидается, что к концу 2023 года их стоимость увеличится еще примерно на 15%. Отмечается, что это связано с ростом стоимости необходимых для печати книжной продукции импортных материалов, удорожания оборудования и запчастей из Европы и повышения стоимости отечественной бумаги. Согласно прогнозу РКС, в текущем году стоимость книг вырастет примерно на 10–15%. За первые четыре месяца 2023 года цена в среднем увеличилась на 5%.