Стали известны подробности личной жизни «Миссис Россия — 2023»
Победительница конкурса красоты «Миссис Россия — 2023» Наталья Оскар оказалась учительницей английского языка. Об этом сообщает «РБК».
Оскар является жительницей Хабаровска, где она преподает английский язык. Также россиянка пишет песни и исполняет их. В частности, композицию собственного сочинения «Я твоя Миссис Россия» она исполнила в финале конкурса красоты. У Оскар есть муж, маленькая дочь и собака.
Напомним, что финал «Миссис Россия — 2023» прошел в Москве 5 июня. За победу в конкурсе Оскар получила право на участие в любом международном конкурсе и отдых на Бали с проживанием в отеле.
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