Стали известны подробности личной жизни «Миссис Россия — 2023»

Оскар является жительницей Хабаровска, где она преподает английский язык. Также россиянка пишет песни и исполняет их. В частности, композицию собственного сочинения «Я твоя Миссис Россия» она исполнила в финале конкурса красоты. У Оскар есть муж, маленькая дочь и собака.