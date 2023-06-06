Перечислены экологические последствия разрушения Каховской ГЭС

«В течение двух недель значительные территории будут затоплены или подтоплены. В этот период никакой ликвидации последствий быть не может, потому что будет аварийная ситуация. Природа умеет восстанавливаться после таких событий, но, когда есть организация жизни людей, это ничего не решает. Например, полностью накрыло очистные сооружения, а у нас там были фекальные сточные воды, медико-биологическая станция — их восстановление даже в условиях максимальной поддержки занимает не меньше месяца. А если разрушена инфраструктура, то еще дольше», — заключил он.