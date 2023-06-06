Умер заслуженный артист России, певец Виктор Сухов

В возрасте 72 лет скончался советский и российский певец, заслуженный артист России Виктор Николаевич Сухов.

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Сорок лет Виктор Николаевич проработал в Тверской филармонии, получив широкое признание не только у тверской публики, но и у зрителей различных городов России и зарубежья.

За свой вклад в развитие музыкального искусства Сухов был удостоен медалью ордена "За заслуги перед отечеством", рядом других наград.

Как вспоминают коллеги, Виктор Сухов был певцом интересных замыслов и убедительного воплощения, артистом, которому никогда не изменяло чувство художественного вкуса.