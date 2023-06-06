$81.25-0.0886.95-0.08

Путин наградил Прилепина орденом Мужества

Президент РФ Владимир Путин наградил сопредседателя «Справедливой России — За правду», писателя Захара Прилепина орденом Мужества, передает ТАСС со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

Кроме того, президент посмертно наградил орденом Мужества погибшего при покушении на Прилепина его соратника Александра Шубина.

Напомним, что 6 мая автомобиль Захара Прилепина был подорван на трассе в Нижегородской области. Сам писатель был ранен, а его пассажир – сотрудник Росгвардии Александр Шубин – погиб.

25 мая РИА «Новости» сообщило, что Прилепин находится в стабильном состоянии. Уточнялось, что писатель самостоятельно садится в постели.

Нижегородский губернатор: Прилепин после покушения заново учится ходить

Глава Нижегородской области Глеб Никитин ранее заявил, что Прилепину после всех операций и полученных травм придется заново учиться ходить.

9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий