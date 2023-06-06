Путин наградил Прилепина орденом Мужества

Президент РФ Владимир Путин наградил сопредседателя «Справедливой России — За правду», писателя Захара Прилепина орденом Мужества, передает ТАСС со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

Кроме того, президент посмертно наградил орденом Мужества погибшего при покушении на Прилепина его соратника Александра Шубина.

Напомним, что 6 мая автомобиль Захара Прилепина был подорван на трассе в Нижегородской области. Сам писатель был ранен, а его пассажир – сотрудник Росгвардии Александр Шубин – погиб.

25 мая РИА «Новости» сообщило, что Прилепин находится в стабильном состоянии. Уточнялось, что писатель самостоятельно садится в постели.