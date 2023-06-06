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Google начал отмечать на картах зоны подтопления из-за разрушений на Каховской ГЭС

Пометка "наводнение" появилась на картах Google на левом и правом берегах Днепра ниже Каховской ГЭС, убедился во вторник корреспондент ТАСС.

Google начал отмечать на картах зоны подтопления из-за разрушений на Каховской ГЭС
© РИА Новости

Таким образом отмечены в том числе районы Новой Каховки, Николаевки, Понятовки, Тягинки, а также других населенных пунктов.

Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области.

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