Google начал отмечать на картах зоны подтопления из-за разрушений на Каховской ГЭС
Пометка "наводнение" появилась на картах Google на левом и правом берегах Днепра ниже Каховской ГЭС, убедился во вторник корреспондент ТАСС.
Таким образом отмечены в том числе районы Новой Каховки, Николаевки, Понятовки, Тягинки, а также других населенных пунктов.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области.