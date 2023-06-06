"Из прибрежных подтопленных зон сейчас эвакуируют людей вглубь [Новокаховского] округа для того, чтобы спасти всех людей. Эвакуация происходит в населенных пунктах Корсунка, Днепряны и на всех прилегающих территориях", - сказал Леонтьев.