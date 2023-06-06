МЧС составило чек-лист безопасных каникул

Чтобы обеспечить безопасные каникулы для детей, МЧС России разработало чек-лист, включающий знание номера экстренных служб 112, правил дорожного движения и безопасного поведения на воде. Об этом говорится в сообщении ведомства в Телеграм-канале.

В МЧС отмечается, что каникулы - это время отдыха для детей, но не для их родителей, которые должны сохранять бдительность и контроль над своими отпрысками, так как опасность подстерегает их буквально везде.

Чек-лист подготовки к безопасным каникулам включает задания на каждый день недели и родителям рекомендуется сохранить его в телефоне или распечатать, чтобы отмечать каждый выполненный пункт.

Так, понедельник предполагает повторение номера вызова экстренных служб 112, домашнего адреса и телефонов родителей, а во вторник - правил дорожного движения. В среду можно изучить, что делать, если потерялся в городе, а в четверг - правила пожарной безопасности.