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В Улан-Удэ состоится праздник стрижки овец

В Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ пройдет праздник стрижки овец. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

В Улан-Удэ состоится праздник стрижки овец
© РИА Новости

Мероприятие состоится 10 июня. Посетителям расскажут о роли овцы в жизни кочевника и ее образе в духовной культуре.

«Баран широко использовался в обрядах жизненного цикла — на свадьбе, при рождении (усыновлении) ребенка, на погребальной церемонии», — рассказали в этномузее.

Во время праздника гости смогут увидеть полный цикл стрижки овец и ритуалы, связанные с ней. Кроме того, перед ними выступят артисты фольклорного ансамбля «Баргуужан», которые исполнят народные песни, станцуют ёхор и представят реконструкцию обряда катания войлока.

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