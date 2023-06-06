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Титул «Миссис Россия — 2023» получила жительница Дальнего Востока

Наталья Оскар обошла в финале 82 участниц из разных регионов

Титул «Миссис Россия — 2023» получила жительница Дальнего Востока
© govoritmoskva.ru

Финал национального конкурса красоты для замужних женщин прошёл накануне в Москве. При этом титул «Миссис Россия мира — 2023» получила Алиса Голубева из Новосибирска.

«Миссис супермодель России» стала Екатерина Кудрявцева, «Миссис женщина Вселенной» — Валентина Шаталова, а «Миссис Россия мира классик» — Олеся Миронова. Титул «Миссис Россия Европа» жюри присудило Юлии Шевченко, а титул «Миссис Россия Вселенная» — Алене Ярославцевой. Ольга Бурханова стала «Бабушкой России», Татьяна Другова — «Миссис Россия Grand», а «Достоянием России» — Светлана Котлова.

«Миссис Россия мира» — национальный этап международного конкурса красоты для замужних женщин Mrs. World, который традиционно проходит в США. Он проводится с 1984 года.

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