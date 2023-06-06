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В «Союзе отцов» поддержали идею установления звания «Отец-герой»

Председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Солёнов в беседе с RT прокомментировал идею установления звания «Отец-герой» для воспитавших более десяти детей, которое вручалось бы одновременно с вручением матери звания «Мать-героиня».

В «Союзе отцов» поддержали идею установления звания «Отец-герой»
© РИА Новости

По мнению собеседника RT, вопрос об учреждении звания «Отца-героя» актуален в плане содействия популяризации многодетной семьи и вовлечённого отцовства.

«При вручении звания «Отец-герой», вместе вручение звания «Мать-героиня» — акцент на то, что общество выражает признательность отцам и понимает важность их участия в воспитательном процессе», — считает Солёнов.

Он отметил, что мать при рождении детей переживает стресс, с которым сталкивается её организм, тогда как у отца «несколько другое потрясение и другие испытания».

«Потому что папа больше сталкивается с профессиональными нагрузками, с материальной задачей, которая стоит перед ним для обеспечения жизнедеятельности и комфорта семьи... Говорить об «Отце-герое» важно в свете подготовки к отцовству. Если это многодетная семья, то роль отца должна быть чётко обозначена», — добавил спикер.

Солёнов также выразил уверенность в том, что утверждение звания «Отец-герой» поможет по-новому взглянуть на важную роль отца в многодетной семье.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась к главе комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной с просьбой поддержать инициативу об установлении звания «Отец-герой».

По мнению омбудсмена, его можно было бы присваивать мужчинам, воспитавшим десять и более детей.

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