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Названы четыре способа вычислить телефонных мошенников

Четыре способы вычислить телефонных мошенников назвал радио Sputnik руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко. Прежде всего, он порекомендовал не указывать настоящее имя при оформлении интернет-покупок.

Названы четыре способа вычислить телефонных мошенников
© Unsplash

Аферисты часто берут контакты жертв из баз данных доставок и интернет-магазинов, пояснил Пащенко. Называясь при регистрациях не своим именем, можно будет вычислять таких злоумышленника с первых минут разговора.

Если речь идет о мошеннике, который притворяется близким человеком, эксперт порекомендовал предложить ему связаться по видеозвонку. Кроме того, для проверки можно использовать секретную фразу, оговоренную с родными заранее.

«Причем выбрать надо такое слово, чтобы его легко было запомнить», — посоветовал эксперт по кибербезопасности.

При вызывающем подозрении разговоре Пащенко предложил положить трубку и поискать номер звонившего в интернете.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с установкой неизвестных приложений на телефон. Аферисты начали представляться сотрудниками банков и правоохранительных органов и просить установить на телефон или компьютер программу для дистанционного доступа к устройству.

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