На форуме «Экология» обсудили приоритеты России в эпоху перемен
XIV Международный форум «Экология» начал свою работу 5 июня с пленарного заседания «Экологические приоритеты России в эпоху перемен: роль государства, возможности бизнеса и потребности общества». Первые лица природоохранной политики России встретились на одной площадке с экспертами отрасли, чтобы обсудить развитие экологической повестки страны в ближайшие годы.
Пленарное заседание форума «Экология» открыла Виктория Абрамченко, которая поздравила всех присутствующих с Днем эколога и обозначила приоритеты госполитики в сфере экологии.
«Несмотря на трудности, с которыми сталкивается наша экономика в результате преодоления санкционного давления и последствий пандемии, экологические вопросы в приоритете работы Правительства. Это связано с запросом наших граждан на благоприятную среду для жизни, которая невозможна без здоровой экологии. Инструментами достижения этих задач являются: национальный проект «Экология», три государственные программы и четыре инициативы социально-экономического развития до 2030 года», — сообщила Абрамченко.
Ключевым вопросом пленарного заседания стала тема изменений в государственной политике и нормативно-правовом регулировании в области экологии, также много внимания было уделено международному сотрудничеству в природоохранной сфере.
«Экологи — люди мира. У экологии нет границ: невозможно поставить границы по отношении к загрязненному воздуху или воде. Что важнее: сохранение леса, качество воздуха или производство мебели? Где золотая середина? На этот вопрос должен ответить договор общества и производителей, который ляжет в основу экономику замкнутого цикла», — прокомментировал заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган.
В своем выступлении Денис Буцаев, генеральный директор ППК «Российский экологический оператор», поднял тему переработки твердых коммунальных отходов.
«По созданию системы работы с ТКО мы идём с опережением. В данный момент занимаемся постройкой крупнейшего завода по переработке пластика для крупнейшей агломерации — Москвы и Московской области. Идет работа над созданием 8 экотехнопарков, в июне начнутся строительные работы, которые к 2024 году будут закончены. Сейчас в них есть уже около 40 резидентов», — рассказал Буцаев.
«Главный индикатор наших успехов — это мнение людей, — считает председатель Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева. — А они продолжают обращаться к депутатам, в ведомства, в прокуратуру, к Уполномоченному по правам человека. Больше всего их тревожит ненадлежащее использование и загрязнение земель. Много обращений по загрязнению воздуха и водоемов. Сейчас, когда мы живём в условиях моратория на проверки бизнеса, общественный контроль играет особое значение. Общественники – сила, на которую нужно опираться и в решении экологических задач. Волонтеры, общественные организации, жители проводят субботники, развивают раздельный сбор отходов, занимаются экопросвещением. Это колоссальный ресурс. НКО набирают обороты, их надо активнее вовлекать. При этом не будем забывать: экология всегда борется с экономикой. Нам надо искать баланс, не допускать, чтобы экологическую карту разыгрывали в политических интересах».
«Экология – основной приоритет в правительстве, несмотря на вводимые санкции. Мы активно продвигаем экологическую повестку на многих международных площадках. Российские инициативы вытекают из задач национального проекта «Экология». Его проблематика позволяет находить решения в самых различных сферах. Мы готовы делиться опытом с дружественными странами: ликвидировали 74 опасных объектов, 58 свалок, провели 2000 инвентаризаций масштабных мест складирования, подняли со дна прибрежных территорий 43 корабля», — отметил в своем обращении к участникам Форума заместитель Министра природных ресурсов и экологии России Сергей Аноприенко.
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова подняла вопрос о международном сотрудничестве в сфере защиты окружающей среды.
«Самый главный приоритет сейчас — разработка международного документа по удалению микропластика. Это будет новый экономический документ, регулирующий нашу деятельность. Через год или полтора он будет написан, когда все страны договорятся», — сообщила Радионова.
В пленарном заседании также приняли участие руководитель Образовательного Центра «Сириус» Елена Шмелева, председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Росси Елена Шаройкина. Модератором выступил депутат Госдумы, председатель Общественного совета АНО «Центр содействия природоохранным инициативам «Экология» Николай Валуев.
Форум проходит при поддержке Госдумы, Минприроды России и ключевых органов власти. Организатором Форума является АНО «Центр содействия природоохранным инициативам «Экология».