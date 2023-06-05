На форуме «Экология» обсудили приоритеты России в эпоху перемен

«Главный индикатор наших успехов — это мнение людей, — считает председатель Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева. — А они продолжают обращаться к депутатам, в ведомства, в прокуратуру, к Уполномоченному по правам человека. Больше всего их тревожит ненадлежащее использование и загрязнение земель. Много обращений по загрязнению воздуха и водоемов. Сейчас, когда мы живём в условиях моратория на проверки бизнеса, общественный контроль играет особое значение. Общественники – сила, на которую нужно опираться и в решении экологических задач. Волонтеры, общественные организации, жители проводят субботники, развивают раздельный сбор отходов, занимаются экопросвещением. Это колоссальный ресурс. НКО набирают обороты, их надо активнее вовлекать. При этом не будем забывать: экология всегда борется с экономикой. Нам надо искать баланс, не допускать, чтобы экологическую карту разыгрывали в политических интересах».