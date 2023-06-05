Умерла актриса Лилита Озолиня

Известная латвийская актриса Лилита Озолиня скончалась на 76-м году жизни. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу театра Дайлес.

«С глубокой скорбью сообщаем, что 5 июня неожиданно скончалась Лилита Озолиня», - отметили в пресс-службе.

Лилита Озолиня родилась в 1947 году в Риге. С 1966 года начала работать в государственном академическом художественном театре им. Я. Райниса (в настоящее время театр Дайлес).

В 1969 году начала сниматься в кино, наиболее известные роли сыграла в фильмах латышского режиссера Алоиза Бренча. В частности, зрители запомнили ее в роли Марты в телесериале 1980-го года «Долгая дорога в дюнах».