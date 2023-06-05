Умер актер Андрей Торхов
На 68-м году жизни скончался актер театра и кино Андрей Торхов. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского ТЮЗа.
«Ушел из жизни наш коллега Андрей Торхов — заслуженный артист России, режиссер и педагог. Это был человек с богатой творческой биографией, имевший мощный, яркий талант. Он навсегда с нами, на нашей сцене, в наших воспоминаниях, в наших сердцах. Весь коллектив театра скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в тексте.
Причина смерти не уточняется. В театре отметили, что по желанию Торхова гражданской панихиды не будет. День его памяти пройдет 17 июня в 12:00 в культурном учреждении.
Торхов играл в театре и снимался в кино. В частности, его можно увидеть в проектах «Сюда не залетали чайки», «След», «Огни большого города», «Как выйти замуж за миллионера», «Законы улиц» и других.