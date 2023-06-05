Умер актер Андрей Торхов

«Ушел из жизни наш коллега Андрей Торхов — заслуженный артист России, режиссер и педагог. Это был человек с богатой творческой биографией, имевший мощный, яркий талант. Он навсегда с нами, на нашей сцене, в наших воспоминаниях, в наших сердцах. Весь коллектив театра скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в тексте.