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Умер актер Андрей Торхов

На 68-м году жизни скончался актер театра и кино Андрей Торхов. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского ТЮЗа.

Умер актер Андрей Торхов
© Театр на Соборной

«Ушел из жизни наш коллега Андрей Торхов — заслуженный артист России, режиссер и педагог. Это был человек с богатой творческой биографией, имевший мощный, яркий талант. Он навсегда с нами, на нашей сцене, в наших воспоминаниях, в наших сердцах. Весь коллектив театра скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в тексте.

Причина смерти не уточняется. В театре отметили, что по желанию Торхова гражданской панихиды не будет. День его памяти пройдет 17 июня в 12:00 в культурном учреждении.

Торхов играл в театре и снимался в кино. В частности, его можно увидеть в проектах «Сюда не залетали чайки», «След», «Огни большого города», «Как выйти замуж за миллионера», «Законы улиц» и других.

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