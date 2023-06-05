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Телерадиокомпания «Мир» сообщила о незаконной врезке в эфире

Вся информация, которая была размещена в период с 12.48 до 13.18 мск, не имеет отношения к телеканалу и радиостанции «Мир», сообщается в выпуске новостей МТРК в соцсетях. Об этом пишет РИА «Новости».

Телерадиокомпания «Мир» сообщила о незаконной врезке в эфире
© РИА Новости

По данным агентства, в понедельник, 5 июня, неизвестные злоумышленники взломали ряд радиочастот и запустили в эфир мнимое «Обращение президента России Владимира Путина». В настоящее время контроль над каналами восстановлен.

Сотрудники МТРК «Мир» отметили, что злоумышленники осуществили незаконную врезку, подменили содержание информационных программ телеканала и радиостанции.

Журналисты пояснили, что специалистам компании удалось восстановить вещание. Они добавили, что вся информация, размещенная с 12.41 до 13.18, «является абсолютным фейком и провокацией».

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что прозвучавшее в эфире нескольких радиостанций «Обращение президента» является фейком.

Ранее в Крыму призвали жестко отреагировать на взлом эфиров крымских радиостанций «Спутник в Крыму» и «Вера».

Сопредседатель АСН Крыма Роман Чегринец заметил, что подобные действия являются своего рода «цифровым терроризмом». Он добавил, что виновные должны предстать перед судом.

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