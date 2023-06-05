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Роскомнадзор назвал основные признаки алкогольного отравления

Основными признаками алкогольного отравления являются тошнота, рвота, головокружение, боли в животе и головная боль. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил Роскомнадзор.

Роскомнадзор назвал основные признаки алкогольного отравления
© РИА Новости

«Признаками алкогольного отравления и его суррогатами бывают: тошнота, рвота, чувство дурноты, головокружение, боли в животе и мучительная головная боль», — говорится в тексте.

В ведомстве отметили, что последующие симптомы зависят от напитка и сколько его было выпито. При первых признаках отравления алкоголем следует вызвать скорую помощь или доставить пострадавшего в больницу, напомнили в Роскомнадзоре.

Также в ведомстве призвали не приобретать алкоголь в местах несанкционированной торговли, с рук или дистанционно.

Ранее сообщалось, что в результате алкогольного отравления разливным сидром российского производства в Ульяновской и Самарской областях скончались 16 человек. Еще двое находятся в критическом состоянии.

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