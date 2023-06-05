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Дирижер Олег Белунцов скончался в возрасте 86 лет

Дирижер Олег Белунцов умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщили представители Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н.И. Сац на официальном сайте.

Умер дирижер Олег Белунцов
© Газета.Ru

Причина смерти неизвестна. Представители театра почтили память дирижера и передали свои соболезнования близким.

«Трудолюбивый и ответственный, профессиональнейший музыкант, которого отличала гибкость в творческом общении со всеми — как с постановщиками, так и с артистами оркестра, оперы или балета, он виртуозно владел техникой индивидуального и чуткого подхода к каждому, а его талант миротворца и дипломата позволил преодолеть многие трудности и неурядицы, так естественно возникающие в жизни каждого коллектива», — написали представители театра.

Белунцов родился 28 октября 1936 года. В 1966 году он окончил теоретико-композиторский факультет Московской консерватории. В 1969 году дирижер возглавлял оркестр Уфимского театра оперы и балета. Позже музыкант служил в Пермском академическом театре оперы и балета им. П. И. Чайковского. Он также преподавал в Пермском музыкальном училище, Пермском государственном институте искусства и культуры и Пермском педагогическом институте.

С 1994 по 2003 год Белунцов жил и работал в США. В 2003 году он стал дирижером Московского Камерного театра под руководством Бориса Покровского. Он также работал в театре «Амадей» и театре имени Н.И. Сац.

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