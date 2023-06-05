Умер дирижер Олег Белунцов

«Трудолюбивый и ответственный, профессиональнейший музыкант, которого отличала гибкость в творческом общении со всеми — как с постановщиками, так и с артистами оркестра, оперы или балета, он виртуозно владел техникой индивидуального и чуткого подхода к каждому, а его талант миротворца и дипломата позволил преодолеть многие трудности и неурядицы, так естественно возникающие в жизни каждого коллектива», — написали представители театра.