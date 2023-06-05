Умер сценарист мультфильма «Незнайка на Луне»
Сегодня на 84-м году жизни скончался российский писатель, драматург, автор сценариев к мультфильмам «Фильм, фильм, фильм», «Жихарка» и «Незнайка на Луне» Владимир Голованов. Об этом в Telegram-канале сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.
«Владимир Антонович Голованов (11.12.1939-05.06.2023) - заслуженный деятель искусств РФ, драматург, поэт, педагог, один из организаторов Открытого российского фестиваля анимации в Суздале (Тарусе)», - написал он.
По словам Капкова, Голованов написал сценарии к мультфильмам «Фильм, фильм, фильм», «Жихарка», «Девочка и медведь», «Зимовье зверей», «Великан-эгоист», «Горшочек каши», «Ночь перед Рождеством», «Незнайка на Луне» и другим.
Голованов родился 11 декабря 1939 года в Новосибирске. В 1963 году окончил Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова. Его дебютной работой в мультипликации стал «Фильм, фильм, фильм».
Ранее в возрасте 56 лет умер российский режиссер, сценарист и клипмейкер Михаил Хлебородов. Зрителю Хлебородов извесетен по фильмам «Параграф 78», «Курьер из «Рая»», сериалов «Волшебник» и «Временно недоступен». Также он работал над клипами групп «Мумий Тролль» и «Белый орел» и снимал видеоряд для песен «Розовый фламинго» и «Никто никогда» Алены Свиридовой.