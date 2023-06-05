Аномальная жара в Сибири побила вековой рекорд

В Омске, Новосибирске и других городах Сибири синоптики фиксируют температурные рекорды.

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Сегодня в Омске был перекрыт исторический максимум температуры воздуха на 5 июня. По данным Обь-Иртышского УГМС в 16.00 по местному времени приборы зафиксировали отметку в плюс 35,8 градуса по Цельсию. Предыдущий рекордный показатель в плюс 33,8 градуса был установлен в Омске в 1955 году.

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- Из-за высокого температурного фона существует большая вероятность перекрытия очередного максимума в Омске и завтра, - рассказала "РГ" начальник ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" Наталия Криворучко. - Однако о том, что мы переживаем самый жаркий наблюдаемый на территории Омской области период, говорить пока не приходится. Так, за время наблюдений, начиная с 1900 года, максимальная температура воздуха в первой декаде июня в 1939 году повышалась до +36,8, в 1952 году до +36,1.

Аналогичная ситуация складывается в Новосибирской и Томской областях, на Алтае и в Кузбассе, где также стоит аномальная жара. В Тюмени 3 июня был перекрыт исторический максимум температуры воздуха, который составил +36,8 градуса, предыдущий показатель +32,5 градуса отмечался в 1939 году. В регионах объявлена чрезвычайная пожароопасная ситуация.

Уже почти неделю сибиряки изнемогают от пекла - среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы на 10 градусов и более. Погода "курортная". Вот только моря поблизости нет. Горожане оккупируют пляжи и плещутся в фонтанах. В магазинах раскуплены вентиляторы, а очередь на установку кондиционеров расписана на неделю вперед. В городах вводят режимы "черного неба" - на улице невозможно дышать.

Из-за жары плавится даже асфальт. В Алтайском крае пришлось ограничить движение большегрузов по федеральным трассам. Такую меру вводят, чтобы обеспечить сохранность дорожного покрытия. Она распространяется на транспортные средства, осуществляющие перевозки тяжеловесных грузов.

В городе Кемерово на сутки закрыли аэропорт. Из-за погоды на взлетно-посадочной полосе вспучился бетон.

Жаркая погода радует дачников. В Омске у огородников уже спеют помидоры в открытом грунте. Однако для будущего урожая в полях, где нет системы мелиорации, такая погода губительна. Аграрии сетуют, что засуха может оставить их без прибыли.