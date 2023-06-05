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Умер актер сериала «След» Андрей Торхов

На 68-м году жизни умер актер Андрей Торхов. Об этом рассказали представители рязанского Театра юного зрителя в группе во «ВКонтакте».

Умер актер сериала «След» Андрей Торхов
© Мослента

«Ушел из жизни наш коллега Торхов Андрей Николаевич. Весь коллектив театра скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Представители ТЮЗа добавили, что гражданская панихида проводиться не будет. День памяти артиста пройдет 17 июня в 12:00 в рязанском Театре юного зрителя на Соборной, 16.

Андрей Торхов известен россиянам по ролям в сериалах «Закон улиц», «Как выйти замуж за миллионера», «Раскол», «Судьба загадочного завтра», «Подросток».

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