В России хотят запретить термин «чайлдфри»

Депутат Государственной Думы Татьяна Буцкая выступила с предложением перевести на русский язык термин «чайлдфри». Об этом сообщает РИА Новости.

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Парламентарий сослалась на закон о недопустимости использования иностранных слов при использовании русского языка как государственного, который в феврале 2023 года подписал президент России Владимир Путин. В документе перечислены сферы, где русский язык обязателен к использованию в качестве государственного. В их числе сфера образования, государственные и муниципальные информационные системы, а также информация для потребителей товаров, работ и услуг.

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Согласно закону, при наличии текста на иностранном языке во всех упомянутых сферах текст на русском должен быть равнозначным по размещению и техническому оформлению.

Законом также предусматривается недопустимость при использовании русского языка как государственного употребления слов и выражений, не соответствующих современным литературным нормам. Исключения составляют лишь те слова, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и которые перечислены в нормативных словарях.

Как указала Буцкая, «уже законодательно принято», что Россия «уходит от англицизмов».

«Если закон есть, то надо его соблюдать», — сказала она.

Также депутат заявила, что в комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей в настоящее время рассматривается законопроект о запрете распространения среди детей информации с пропагандой чайлдфри. Авторами документа являются депутат Госдумы Эльвира Аиткулова и госсобрание Башкортостана. Буцкая считает, что и термин «чайлдфри» необходимо перевести на русский язык, «как этого уже требует закон».

«И что получится? «Я против детей?», «Свободная от детей». С такой женщиной мужчине даже знакомиться будет страшно, каким-то холодом от нее веет», — добавила парламентарий.