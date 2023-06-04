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Перевозчик сообщил, что стоимость страховки иконы "Троица" не раскрывается

Страховая оценка иконы Андрея Рублева "Троица", которую накануне привезли в храм Христа Спасителя, является коммерческой тайной. Об этом сообщил директор компании "Арт-курьер", осуществляющий транспортировку иконы, Александр Зарецкий.

"Страховую оценку иконы по правилам осуществляет владелец экспоната, в данном случае - Третьяковская галерея. Вообще это является коммерческой тайной", - сказал он в видеокомментарии, распространенном Минкультуры России.

ТАСС запросил комментарий Третьяковской галереи.

Накануне икону транспортировали в храм Христа Спасителя. В воскресенье здесь проходит Божественная литургия по случаю Дня Святой Троицы, ее возглавляет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В Минкультуры сообщили о доставке "Троицы" в храм Христа Спасителя

Ранее в РПЦ сообщали, что икона "Троица" будет доступна для верующих в храме Христа Спасителя с 4 до 18 июня. В субботу, патриарх заявил, что святыня будет находиться в соборе в течение года, а уже после ее вернут на историческое место в Троице-Сергиеву лавру.

"Троица" была написана Рублевым в первой четверти XV века, является одним из шедевров русского иконописного искусства. В 1929 году по распоряжению Народного комиссариата просвещения РСФСР икона была передана в Государственную Третьяковскую галерею. 15 мая стало известно о решении президента РФ Владимира Путина передать эту икону из Третьяковской галереи Русской православной церкви.

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