Страховая оценка иконы Андрея Рублева "Троица", которую накануне привезли в храм Христа Спасителя, является коммерческой тайной. Об этом сообщил директор компании "Арт-курьер", осуществляющий транспортировку иконы, Александр Зарецкий.

"Страховую оценку иконы по правилам осуществляет владелец экспоната, в данном случае - Третьяковская галерея. Вообще это является коммерческой тайной", - сказал он в видеокомментарии, распространенном Минкультуры России.

ТАСС запросил комментарий Третьяковской галереи.

Накануне икону транспортировали в храм Христа Спасителя. В воскресенье здесь проходит Божественная литургия по случаю Дня Святой Троицы, ее возглавляет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ранее в РПЦ сообщали, что икона "Троица" будет доступна для верующих в храме Христа Спасителя с 4 до 18 июня. В субботу, патриарх заявил, что святыня будет находиться в соборе в течение года, а уже после ее вернут на историческое место в Троице-Сергиеву лавру.