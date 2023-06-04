Россиянам в Сенегале рекомендовали не покидать дома

Посольство России в Сенегале в связи с напряженной внутриполитической обстановкой и высокой вероятностью массовых протестов в стране рекомендует россиянам не покидать дома. Об этом сообщается в воскресенье на сайте дипмиссии РФ в Сенегале и Гамбии.

"В Сенегале в связи с напряженной внутриполитической обстановкой в стране (лидер оппозиции Усман Сонко был приговорен к двум годам тюрьмы) вероятны массовые протесты по всей стране агрессивно настроенной молодежи. По информации правительства Сенегала, в ходе протестов убито девять человек, многие ранены. В этой связи посольство настоятельно рекомендует российским гражданам воздерживаться в ближайшее время от поездок в Сенегал, а проживающим на территории страны гражданам - не покидать свои дома без крайней необходимости, избегать места массового скопления людей", - говорится в сообщении.