Адвокатов принца Гарри обвинили в пустой трате времени на суде

Адвокаты, представляющие интересы издателя британского таблоида Mirror, обвинили сторону принца Гарри в «пустой трате времени» из-за того, что герцог Сассекский не может дать показания в суде сегодня, 5 июня. Об этом пишет «Би-би-си» со ссылкой на своего корреспондента, который находится в зале суда.

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Адвокат со стороны защиты Эндрю Грин сказал, что «на прошлой неделе [им] сообщили, что он [принц Гарри] не сможет присутствовать на первом дне своего собственного судебного процесса».

Это не первый раз, когда две стороны конфликтуют по поводу ведения дела. Дэвид Шерборн, представляющий интересы истцов, в последние недели неоднократно подвергался критике за длительность своих выступлений. Сегодня утром он заявил, что ему требуется три часа на вступительное заявление.

Адвокаты издателя британского таблоида Mirror попросили, чтобы принц Гарри был доступен сегодня для дачи показаний, но в пятницу юридическая команда герцога Сассекского сообщила «Би-би-си», что его не будет.