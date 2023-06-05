$80.88-0.0987.10+0.52

Принц Гарри не явился на первое слушание по делу против британского таблоида Mirror

Адвокаты, представляющие интересы издателя британского таблоида Mirror, обвинили сторону принца Гарри в «пустой трате времени» из-за того, что герцог Сассекский не может дать показания в суде сегодня, 5 июня. Об этом пишет «Би-би-си» со ссылкой на своего корреспондента, который находится в зале суда.

Адвокатов принца Гарри обвинили в пустой трате времени на суде
© Газета.Ru

Адвокат со стороны защиты Эндрю Грин сказал, что «на прошлой неделе [им] сообщили, что он [принц Гарри] не сможет присутствовать на первом дне своего собственного судебного процесса».

Это не первый раз, когда две стороны конфликтуют по поводу ведения дела. Дэвид Шерборн, представляющий интересы истцов, в последние недели неоднократно подвергался критике за длительность своих выступлений. Сегодня утром он заявил, что ему требуется три часа на вступительное заявление.

Адвокаты издателя британского таблоида Mirror попросили, чтобы принц Гарри был доступен сегодня для дачи показаний, но в пятницу юридическая команда герцога Сассекского сообщила «Би-би-си», что его не будет.

Младший сын короля Великобритании утверждает, что около 140 статей о его жизни, опубликованных в газете Mirror в период с 1996 по 2010 год, содержали информацию, полученную незаконными методами.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий