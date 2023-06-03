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Немецкая туристка села не в тот самолет и оказалась в Москве

79-летняя туристка из Германии перепутала выходы в аэропорту Анталии, села не в тот самолет и оказалась в Москве вместо Мюнхена. О случившейся ошибке сообщает немецкая газета Bild.

Немецкая туристка села не в тот самолет и оказалась в Москве
© Lenta.ru

Моника Нюрнберг после десятидневного отпуска в Анталии возвращалась домой в Нойфарн, город недалеко от Мюнхена. Пока она ждала посадки в турецком аэропорту, ее полет перенесли к другому выходу на посадку, где немка по ошибке встала в очередь на рейс в Москву.

Прилетев в столицу России, пенсионерка несколько часов ждала оформления билетов на рейс до Германии. Во время пересадки в аэропорту Стамбула женщина ночевала на скамейке в зале ожидания, а утром успешно села на рейс в Мюнхен. В общей сложности путь до Мюнхена у туристки занял около 30 часов.

Теперь она намерена запросить компенсацию у обслуживавшей полет в Москву авиакомпании Turkish Airlines за то, что они допустили ее на рейс, на который она не была зарегистрирована.

Ранее сообщалось, что американская туристка случайно оказалась на Ямайке без паспорта из-за ошибки авиакомпании Frontier. Беверли Эллис-Хебард перепутала самолеты, так как перевозчик в последний момент сменил номер выхода на посадку.

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