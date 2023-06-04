Экс-разведчика США поразил уровень комфорта в российских городах

«Вы можете идти по улице, и вдруг вам звонит мать и приглашает вас на ужин. Вы думаете: "Как мне туда попасть? Я нахожусь очень далеко". Вы подходите к машине каршеринга и с помощью телефона открываете ее, платите, едете прямо к матери, паркуете машину возле ее дома и все. Это повсюду в России», — рассказал он.