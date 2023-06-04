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Экс-разведчика США поразил уровень комфорта в российских городах

Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер признался, что его поразил уровень комфорта в России. Своими впечатлениями от посещения Москвы и других российских городов он поделился в интервью колумнисту Эндрю Наполитано для его YouTube-канала Judging Freedom.

Экс-разведчика США поразил уровень комфорта в российских городах
© Lenta.ru

«Россия в значительной степени является страной с цифровой экономикой. Наличные деньги не являются главными в стране, многие компании не поощряют использование наличных», — отметил Риттер.

В числе удобств, с которыми он столкнулся в России, экс-разведчик назвал возможность аренды машины.

«Вы можете идти по улице, и вдруг вам звонит мать и приглашает вас на ужин. Вы думаете: "Как мне туда попасть? Я нахожусь очень далеко". Вы подходите к машине каршеринга и с помощью телефона открываете ее, платите, едете прямо к матери, паркуете машину возле ее дома и все. Это повсюду в России», — рассказал он.

Наполитано, в свою очередь, напомнил, что в США есть похожая система, но она распространяется только на велосипеды.

«Картина, которую вы описали, поразительна, Скотт», — добавил он.

Ранее сообщалось о том, что владелец швейцарской газеты Die Weltwoche и журналист Роджер Кеппель посетил Москву и назвал ее процветающим городом. Он заявил, что российская экономика «не в таком плачевном состоянии, как утверждают заголовки европейских газет».

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