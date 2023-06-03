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Мурашко: Россия намеревается расширить сотрудничество с Узбекистаном в сфере медицины

Россия и Узбекистан намереваются расширить сотрудничество в сфере здравоохранения, рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Об этом пишет РИА «Новости».

Мурашко: Россия намеревается расширить сотрудничество с Узбекистаном в сфере медицины
© РИА Новости

Мурашко пояснил, что существуют перспективы сотрудничества в таких направлениях, как иммунология, генетика.

Кроме того, возможны совместные проекты в сегменте медицинской промышленности. В частности, планируется локализовать в Узбекистане производство российских радиофармпрепаратов, заметил министр.

Мурашко отметил, что в настоящее время в российских медицинских вузах учатся свыше 3,5 тысяч студентов из Узбекистана. Он добавил, что им предлагаются самые современные знания.

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