Мурашко: Россия намеревается расширить сотрудничество с Узбекистаном в сфере медицины

Россия и Узбекистан намереваются расширить сотрудничество в сфере здравоохранения, рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Об этом пишет РИА «Новости».

Мурашко пояснил, что существуют перспективы сотрудничества в таких направлениях, как иммунология, генетика.

Кроме того, возможны совместные проекты в сегменте медицинской промышленности. В частности, планируется локализовать в Узбекистане производство российских радиофармпрепаратов, заметил министр.